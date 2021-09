Calciomercato Milan, colpo in Serie B: è corsa a tre per il bomber

Il Milan continua a seguire il giovane attaccante prodigio che milita in Serie B, ma c’è un favorita al suo cartellino!

Il Milan non perde d’occhio anche i giovani talenti del panorama italiano. L’ultimo nome che sta attirando l’attenzione di Maldini e Massara, e di diversi top club, è quello di Lorenzo Lucca, classe 2000 che milita in Serie B nel Pisa. La squadra toscana comanda attualmente la classifica della serie cadetta e parte del merito è anche di questo giovane attaccante. Lucca ha già messo a segno cinque reti in sei gare disputate; l’ultima contro il Parma, dove ha trafitto il veterano ed esperto Gigi Buffon.

Parliamo di un attaccante alto poco più di due metri, e che di fronte alla porta è un vero cecchino. Agile e molto bravo tecnicamente nonostante l’elevata altezza. Sul talento tutto italiano ci sono diverse big, come dicevamo. Oltre al Milan, che ha già fatto diversi sondaggi per lui chiedendo informazioni ai suoi agenti, si è mossa anche l’Inter. Ma attenzione, perché la Juventus sembra il club favorito ad aggiudicarsi il talento classe 2000. I bianconeri possono infatti contare su un vantaggio che favorirebbe il trasferimento di Lorenzo Lucca. A riportarlo è calciomercato.com.

Leggi anche:

Decisivo Chiellini

Come raccontato dai colleghi di calciomercato.com, la Juventus può contare su un vantaggio significativo per aggiudicarsi Lorenzo Lucca dal Pisa. Nello specifico, il buon rapporto tra i bianconeri e l’ex Claudio Chiellini aprirebbe la strada al trasferimento. Claudio, altro non è che il fratello di Giorgio (difensore della Juve) e direttore sportivo della società del Pisa. Insomma, una corsia preferenziale per i bianconeri e Agnelli.

La medesima fonte conferma che sono stati già avviati dei contatti tra le parti, e che la trattativa potrebbe partire in breve tempo. Insomma, se così fosse, il Milan si tirerebbe indietro alla corsa al giovanissimo attaccante. Maldini e Massara, oltre a Lorenzo Lucca, hanno nel mirino diversi giovani prospetti di centravanti, tra questi c’è anche Ricardo Pepi, classe 2003, che milita nella MLS, e specificatamente nell’FC Dallas.

I rossoneri monitorano davvero una miriade di prospetti, e sono sempre pronti a trovare alternative ad affari impossibili!