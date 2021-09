Infortunio Brahim Diaz, Pioli conferma: “Spero di averlo domenica”

Nel post-gara di Milan-Atletico Madrid, Stefano Pioli ha dato novità sulla condizione di Brahim Diaz, uscito dolorante nel secondo tempo

Purtroppo, la grande qualità nel gioco del Milan non è bastata a battere la squadra di Simeone, che ha trovato la vittoria nel finale grazie a degli evidenti errori arbitrali. Brahim Diaz è stato sicuramente uno dei migliori rossoneri scesi in campo contro l’Atletico Madrid. Il folletto spagnolo ha lottato con grinta per tutto il tempo giocato, dando un grande contributo tecnico alla prestazione dei rossoneri.

Nel secondo tempo, però, Brahim è stato costretto ad abbandonare il campo e lasciare spazio a Ballo Toure perchè dolorante al ginocchio. Un infortunio, quello dello spagnolo, che preoccupa tanto, soprattutto in vista del prossimo impegno di campionato contro l’Atalanta. Le novità sulle condizioni del trequartista ci arrivano direttamente da Stefano Pioli che ne ha parlato in conferenza stampa.

Le parole del tecnico rossonero su Brahim Diaz:

“Soffre di una tendinite al ginocchio, ci sta lavorando, spero di averlo domenica sera. Poi avremo la sosta per recuperare energie e giocatori. Oggi è la dimostrazione che servono tanti calciatori”.