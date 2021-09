Moviola Milan-Atletico Madrid, espulso Kessie: proteste dei rossoneri

Alla mezz’ora l’ivoriano interviene fallosamente su Marcos Llorente. Cakir non ci pensa due volte: espulsione e rossoneri in dieci uomini.

Minuto 29: cambia la partita a San Siro. La situazione si complica con i rossoneri che rimangono in dieci uomini per l’espulsione di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano è stato mandato fuori dall’arbitro che gli ha mostrato il secondo giallo per un pestone su Marcos Llorente. Decisione che è sembrata abbastanza severa ma Cakir è stato irremovibile.

Adesso il Diavolo è chiamato a mantenere il vantaggio di Leao con uomo in meno e dovrà giocare una partita di sacrificio per oltre un’ora di gioco vorrà portare a casa il risultato contro gli uomini di Simeone. Ammonito anche Ante Rebic proteste.