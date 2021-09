Milan-Atletico, l’urlo di San Siro durante l’inno della Champions mette i brividi – VIDEO

Emozioni forti a San Siro per la prima in casa del Diavolo in questa Champions League. Ecco l’urlo dei tifosi durante l’inno della Champions.

Grandi emozioni a San Siro per il ritorno in Champions League del Milan. I rossoneri tornano a giocare una sfida di questa competizione in casa dopo oltre otto anni e l’attesa è stata febbricitante. Il pubblico proverà a sostenere al massimo la squadra di Pioli e a condurla al primo successo nel girone di qualificazione.

Che l’atmosfera sia incandescente è evidente e lo si capisce ancor prima del fischio iniziale del match, con i tifosi che si scatenano già durante il consueto inno della Champions. L’urlo di San Siro è da brividi e dà una grande carica agli undici rossoneri.