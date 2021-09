Milan-Atletico Madrid: sono oltre 35mila i biglietti venduti per il match

Milan-Atletico: ecco il dato finale dei biglietti venduti e l’incasso per la prima a San Siro in Champions dei rossoneri.

C’era grande attesa per l’esordio del Milan a San Siro in Champions League contro l’Atletico di Simeone e tifosi rossoneri hanno risposto alla grande anche in termini di presenza allo stadio. Dopo le proteste iniziali per i prezzi alti, il dietrofront della società è piaciuto molto e il pubblico è accorso in massa a sostenere la squadra di Pioli contro i Colchoneros per questa sfida che rappresenta già uno snodo fondamentale nell’ottica del passaggio del turno.

Leggi anche:

Il dato finale è arrivato alle 21:05. I biglietti venduti sono stati 35.374, per un incasso totale di oltre 2,7 milioni di euro. Un dato estremamente positivo per questa prima in casa del Diavolo nell’Europa che conta. Sintomo che la voglia dei tifosi di appoggiare i propri beniamini è tanta, come è tanta la voglia di godersi dal vivo questa stagione che il Diavolo vuole vivere da protagonista.