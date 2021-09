Milan, svolta nel futuro di Pioli: a breve l’incontro con la società

Stefano Pioli potrebbe continuare ancora a lungo la sua avventura alla guida del Milan: nelle prossime settimane le parti si incontreranno

La storia tra Stefano Pioli ed il Milan potrebbe andare avanti ancora per tanti anni. La dirigenza rossonera è davvero soddisfatta del lavoro svolto sin qui dal tecnico emiliano, che ha saputo ridare un’identità alla squadra dopo anni vissuti nell’indifferenza generale.

Pioli è riuscito nell’impresa di riportare il Milan in Champions dopo ben sette stagioni ed è stato in grado di far tornare la squadra competitiva nel campionato italiano. Il prossimo passo è portare il club a lottare anche in Europa e non figurare da comparsa. Ha già un’occasione questa sera nel delicato match contro l’Atletico Madrid che si disputerà a San Siro.

Pioli rinnova? Possibile incontro a breve

La società rossonera è davvero contenta del lavoro svolto da mister Pioli, tanto che nelle prossime settimane le parti potrebbero incontrarsi per iniziare a parlare di rinnovo. Il contratto dell’allenatore scade il prossimo giugno, per questo le parti non possono aspettare ancora molto tempo prima di decidere il futuro.

Questo è quanto riportato stamattina da Tuttosport. Pioli sarebbe felice di proseguire la sua avventura col Milan, che lo ha rilanciato come tecnico dopo alcune parentesi non proprio fortunate. La piazza rossonera, dal canto suo, è orgogliosa del mister, della sua eleganza e di quello che è riuscito a ridare dopo tanto tempo a questo Milan.