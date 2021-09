La Svezia chiama Ibra: la reazione dei tifosi

Fa discutere la convocazione in Nazionale di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è stato chiamato dal Ct Andersson per i prossimi impegni di ottobre. Vediamo la reazione dei tifosi

La Svezia del tecnico Andersson ha già diramato la lista dei convocati e la presenza di Zlatan Ibrahimovic ha stupito davvero tutti. L’attaccante del Milan è ancora alle prese con un problema al tendine d’Achille che non gli permette di allenarsi con il resto della squadra.

Ormai sono giorni che fa lavoro differenziato: l’unica apparizione, dall’infortunio al ginocchio dello scorso 9 maggio, è quella con la Lazio. Per Ibra 30 minuti e un gol contro i biancocelesti che hanno fatto esultare i tifosi del Diavolo, che speravano di aver ritrovato il loro campione per il proseguo della stagione.

Lo stop per il guaio al tendine d’Achille si sta prolungando e stasera non sarà della partita e con ogni probabilità non giocherà nemmeno con l‘Atalanta.

Ibra fa discutere

La convocazione della Svezia è ritenuta certamente strana dai tifosi. In casa Milan c’è un precedente di un calciatore infortunato, Kessie, che poi non ha risposto alla convocazione. Non è detto dunque che non sia così anche per Ibrahimovic. E’ evidente che tutto dipenderà dal volere dello stesso calciatore.

La chiamata di Ibrahimovic non è comunque un caso isolato visto che anche la Juventus deve fare i conti con la convocazione di Paulo Dybala, attualmente infortunato. Vediamo un po’ la reazione dei tifosi del Milan e non solo – attraverso i social – in merito alla chiamata di Ibrahimovic:

Ibra ha bisogno di giocare e recuperare minutaggio, in nazionale può farlo, a milanello con Castillejo e Ballo Toure non credo. Ci sta che vada in nazionale ma speriamo sia abbastanza maturo da livellare nel migliore dei modi il minutaggio senza sentirsi un supereroe — UncleSimon (@SimoNoveOtto) September 28, 2021

Penso che la convocazione di Ibra sia concordata e che poi possa, eventualmente, servire per mettere minuti nelle gambe visto che non ha mai praticamente giocato quest’anno — Luca Cerri (@LucaMilan70) September 28, 2021

La priorità di Ibra ad oggi sono i Mondiali. E per noi non è una cattiva notizia. — ForzaLottaVincerai (@forza_lotta) September 28, 2021

Accetto la convocazione di Ibra solo per andare dai figli,ma non deve vedere il campo per nessun motivo — Lowandoski (@Lowandoski85) September 28, 2021

Voglio bene a Ibra ma sta cosa di andare in Nazionale a 40 anni dopo avere avuto due infortuni mi fa schiumare — Vlad (@vladsrbn) September 28, 2021

Comunque sta storia di Ibra che con noi gioca 20 minuti in 2 mesi e poi va in nazionale deve finire — The Weekndiano 🕺 (@giovaknd) September 28, 2021