Atalanta, infortunio contro lo Young Boys: grave perdita per Gasperini

L’esterno nerazzurro è stato costretta a lasciare il campo nella gara di Champions contro lo Young Boys per un problema muscolare.

Problema per l’Atalanta in vista della gara contro i rossoneri. Robin Gosens ha accusato un problema muscolare al minuto 9′ della sfida di Champions contro lo Young Boys ed è stato costretto a lasciare il campo. Dalla panchina atalantina hanno subito capito la gravità della situazione, anche per i segnali fatti dai massaggiatori che sono andati a soccorrerlo. Gasperini ha quindi sostituito il laterale tedesco e al suo posto è entrato Maelhe.

Nei prossimi giorni verranno svolti gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio. Quel che è certo è che la sua presenza per la sfida di campionato contro il Diavolo, in programma domenica alle ore 20:45, è seriamente a rischio. Sarebbe un problema non da poco per la Dea che perderebbe un fattore sulla fascia sinistra, uno degli elementi più importanti dell’undici titolare dei nerazzurri.