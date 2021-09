ML – Milan, verso l’Atalanta: le ultime su Brahim Diaz

Sospiro di sollievo per Brahim Diaz. Lo spagnolo, uscito ieri zoppicando, sta già meglio e oggi ha svolto defaticante come i compagni scesi in campo dal primo minuto. Il punto sugli altri infortunati da Milanello

Arrivano buone notizie in merito alle condizioni di Brahim Diaz. Ieri, Stefano Pioli, nel post partita di Milan-Atletico Madrid, aveva lanciato l’allarme per una tendinite al ginocchio, che lo aveva fatto uscire dal campo di San Siro zoppicando.

Lo spagnolo – come appreso dalla redazione – sta già meglio e ha svolto defaticante, come gli altri compagni che hanno giocato dal primo minuto il match di Champions League.

Per quanto riguarda gli altri giocatori infortunati, è confermato, come scritto in precedenza, il controllo al ginocchio a cui si sottoporrà Florenzi.Ci sarà da aspettare dunque per capire come sta realmente l’esterno italiano, che a questo punto salterà l’Atalanta.

Leggi anche:

Kjaer ancora in gruppo

Out contro i bergamaschi quasi certamente anche Zlatan Ibrahimovic, che ha svolto lavoro differenziato. Ancora a parte Junior Messias ma potrebbero esserci degli sviluppi già nei prossimi giorni. Per quanto riguarda Krunic e Bakayoko, appuntamento a dopo la sosta.

Le notizie positive sono legate, infine, a Simon Kjaer, che aveva saltato l’Atletico a scopo precauzionale, che oggi ha lavorato in gruppo e sarà dunque a disposizione di Pioli per Bergamo.