Calciomercato Milan, Cambiaso nel mirino: la mossa del Genoa

Il Milan osserva un giovane prospetto del Genoa per il futuro, ma si deve guardare dalla concorrenza di un’altra big. E i rossoblu reagiscono.

Il Milan è sempre molto vigile sui giovani talenti, guarda all’estero ma anche in Serie A. Ci sono alcuni profili del campionato italiano che il club sta osservando e che valuterà nel corso della stagione.

Tra coloro che gli osservatori rossoneri stanno visionando c’è Andrea Cambiaso, 21enne che milita nel Genoa. Nella passata stagione ha giocato in prestito all’Empoli, mettendo insieme solo 7 presenze (147 minuti totali in campo) in Serie B. Al rientro in Liguria, però, ha subito trovato spazio. Davide Ballardini lo ha impiegato come titolare in sette partite su sette tra Serie A e Coppa Italia. Ha collezionato anche un gol e due assist, niente male come inizio.

Mercato Milan, occhi su Cambiaso del Genoa

Il quotidiano Il Secolo XIX spiega che, oltre al Milan, anche l’Inter sta monitorando Cambiaso. Si potrebbe profilare un derby di calciomercato in salsa milanese per il giocatore, sicuramente lusingato dal fatto di essere accostato a club così importanti dopo poche partite disputate nel massimo campionato italiano.

Ma il Genoa vuole tenersi stretto il proprio gioiello e sta già pianificando il rinnovo del contratto. Quello attuale scade a giugno 2023 e senza prolungamento il Grifone sarebbe costretto a cedere il calciatore entro l’estate 2022, per cercare di monetizzare e non perdere il cartellino a parametro zero. La nuova proprietà, il fondo americano 777 Partners, spera di convincerlo a firmare nelle prossime settimane.

Cambiaso valuterà l’offerta del Genoa. Intanto è pienamente concentrato sul campo, dove si sta distinguendo in positivo per le sue qualità e la duttilità tattica. È un mancino che può giocare sia da terzino che in posizione più avanzata in caso di modulo con la difesa a tre.