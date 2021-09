Calciomercato Milan, colpo a zero dal Borussia | Maldini ci pensa

Il Milan guarda anche in casa Borussia Dortmund per rinforzarsi. C’è un calciatore con il contratto in scadenza e che fa riflettere il club.

Il Milan in vista del calciomercato estivo 2022 guarda anche alle occasioni a parametro zero. Ci sono giocatori il cui contratto andrà in scadenza e che possono rivelarsi utili alla squadra di Stefano Pioli.

Tra questi c’è Dan-Axel Zagadou, 22enne difensore francese che milita nel Borussia Dortmund. Da verificare le sue condizioni. Nella scorsa stagione tanti problemi fisici per lui, solo 13 presenze collezionate. In questa non ha ancora messo piede in campo perché sta recuperando da un infortunio. Si è operato a un ginocchio a marzo ed è fuori da diversi mesi. Rientro previsto a breve.

Mercato Milan, arriva Zagadou a parametro zero?

Secondo quanto riportato dal Weltfussball.com, il Milan sta monitorando la situazione di Zagadou. Se tra il giocatore e il Borussia Dortmund non dovesse arrivare un accordo per il rinnovo del contratto, i rossoneri sarebbero pronti ad approfittarne per ingaggiarlo a parametro zero. Si tratterebbe di una scommessa, dati i citati problemi fisici del ragazzi cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain.

Il Borussia Dortmund vuole prolungare il contratto e ci sarebbero già stati alcuni contatti con l’entourage. Un rinnovo non a tutti i costi, però, perché Zagadou ha saltato tantissime partite per infortunio e dunque non è chiaro quale sia il suo valore.

Vedremo se il Milan si farà avanti concretamente. L’ex PSG è un talento frenato da molti problemi fisici e, come detto in precedenza, sarebbe quasi un azzardo puntare su di lui. Il centrale francese non può dare garanzie e certamente la società rossonera valuterà questo aspetto importante.