Atalanta, infortunio Gosens: le ultime

Il laterale nerazzurro ha dovuto lasciare il campo ieri sera nella sfida di Champions contro lo Young Boys. Ecco il responso sull’infortunio.

Nel match di Champions League di ieri sera fra Atalanta e Young Boys l’esterno nerazzurro Robin Gosens era stato costretto a lasciare il campo dopo appena 8 minuti a causa di un infortunio. Nella giornata di oggi si sono volti i controlli di rito ed è emerso un verdetto molto negativo. Si tratta di una notizia per Gasperini, che dovrà fare a meno del tedesco per un bel po’ di tempo. Gosens ha infatti riportato una lesione importante al bicipite femorale della coscia destra.

Gosens salta il Milan e non solo

Il classe 1994 si è sottoposto a terapie a Zingonia e per lui si parla di un stop di circa due mesi. La Dea perde quindi uno dei suoi elementi migliori in una fase clou della stagione. Ovviamente il laterale salterà il match di domenica sera contro il Milan, ma non sarò disponibile neanche per le due sfide di Champions con il Manchester United e per gli scontri diretti in campionato con Napoli, Juventus e Lazio. Al suo posto Gasperini può scegliere fra l’ipotesi di adattare Maelhe a sinistra e quella di inserire Giuseppe Pezzella.