Milan, finalmente è pronto: Pioli lo convoca per l’Atalanta?

Il quotidiano sportivo fa il punto attorno alla situazione del rossonero. Stefano Pioli potrebbe convocarlo per il match contro l’Atalanta

C’è tanta curiosità per vedere all’opera Junior Messias, l’ultimo acquisto del mercato estivo dei rossoneri. Il trequartista brasiliano ha vissuto la chiamata del Milan come un grande sogno da realizzare. Partito davvero dal basso, Junior è approdato in Serie A soltanto la scorsa stagione con il Crotone, e adesso si appresta a debuttare con uno dei club più blasonati al mondo. Come vogliamo chiamarlo se non un sogno che si realizza?

Messias è stato acquistato dal Milan per svolgere il ruolo di duttile trequartista, uno che possa fare il vice sia a Brahim Diaz che a Saelemaekers all’occorrenza. Molti dubbi sono aleggiati attorno al suo acquisto, dati i 30 anni compiuti e appunto la scarsissima esperienza alle spalle. Ma il Milan ha voluto comunque crederci, dato che con la maglia del Crotone Messias ha dimostrato grandi doti in velocità e in dribbling. E a Stefano Pioli serviva un calciatore proprio con tali caratteristiche.

Certo, la sua condizione fisica non gli ha permesso di entrare subito all’interno del gruppo rossonero, almeno dal punto di vista del lavoro e delle gare. Ma adesso, pare che il suo momento stia per arrivare.

Messias disponibile per Atalanta-Milan

Approdato in rossonero, sino ad oggi, Junior Messias ha svolto a Milanello un percorso di riabilitazione fisica e atletica personalizzato. Prima di mischiarsi al resto della squadra, doveva per forza di cose raggiungere la forma ideale e mettersi al pari dei compagni. Secondo quanto riporta Tuttosport, Junior è ormai alla fine del percorso di allenamenti individuali e questa settimana inizierà a lavorare insieme al gruppo. Finalmente, il brasiliano potrà cominciare ad assorbire i concetti tecnici e di gioco di Stefano Pioli e della squadra, fattore essenziale al suo inserimento.

Ciò significa che Messias potrebbe rientrare nella lista dei convocati di Atalanta-Milan, big match in programma domenica 3 ottobre. Tutto verrà deciso tra oggi e domani. Il brasiliano scalpita, così come Stefano Pioli che può finalmente avere un’importante pedina in più sulla trequarti. E scalpitano anche i tifosi, che vogliono capire se l’acquisto di Messias è da riconoscere positivamente alla dirigenza rossonera.