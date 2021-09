ML – Milan, tutto confermato: tornano a disposizione per l’Atalanta

Non solo infortuni: arrivano anche buone notizie dall’infermeria del Milan. Pronto un rientro, prima convocazione per un altro giocatore

Smaltita (in parte) la delusione della gara contro l’Atletico Madrid in Champions League, è tempo per il Milan di concentrarsi sul campionato. Domenica sera infatti i rossoneri saranno impegnati nell’ostico stadio Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta.

Da poche ore è arrivata una notizia riguardante un calciatore del Milan. Si tratta di Alessandro Florenzi, che sarà operato al ginocchio sinistro dopo il consulto medico di questa mattina col professor Mariani a Villa Stuart. Anche Ibrahimovic sarà assente con la Dea, ma è in fase di guarigione: lo vedremo in campo dopo la sosta.

Atalanta-Milan, Kjaer e Messias a disposizione

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, sarà invece della partita Simon Kjaer, che ha finalmente smaltito del tutto il fastidio al flessore della coscia che lo aveva costretto a saltare le ultime gare tra cui quella con i colchoneros in Europa. Molto probabilmente il danese sarà schierato titolare da Stefano Pioli al fianco di Tomori.

Capitolo due: tanto tuonò che alla fine piovve. Stiamo parlando ovviamente di Junior Messias, arrivato dal Crotone nell’ultimo giorno della sessione estiva del calciomercato ma che ancora non ha messo piede in campo con la maglia rossonera. Il fantasista brasiliano ha svolto un lavoro di recupero atletico per mettersi al pari del resto della squadra per quanto riguarda la condizione fisica. Adesso sembra essere pronto ed è a disposizione per la difficile trasferta di Bergamo.