Milan, prestazioni negative: “E’ colpa del covid”

Tutta colpa del Covid. La condizione precaria di Giroud, che non riesce a dare il proprio apporto alla squadra, è dovuta all’assenza dai campi per via del virus

Olivier Giroud, tornato in campo contro lo Spezia dopo il problema alla schiena, non è riuscito a dare l’apporto sperato né contro i liguri né contro l’Atletico Madrid, in Champions League.

E’ evidente che la condizione del francese è deficitaria dopo lo stop per il Covid, che lo ha portato lontano dai campi per una decina di giorni. Giroud è apparso il lontano parente di quello ammirato nelle prime due partite di campionato, contro Sampdoria e Cagliari. Servirà recuperare la forma perduta, durante la pausa per le Nazionali.

Il calciatore difficilmente verrà chiamato da Deschamps e avrà così modo di tornare in forma per giocare a pieno regime le partite di fine anno.

Il parere di Pellegatti

Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube, non ha dubbi sul fatto che dietro il rendimento non proprio positivo di Giroud ci sia, come detto il covid: “La logica era, rientra e gioca 30 minuti con lo Spezia e poi titolare con l’Atletico Madrid – esordisce il giornalista -. Poi vedendo gli allenamenti, che non sono intensi come la partita, Pioli ha cambiato idea, perché non lo ha visto al massimo. Si pensava che mezzora reggesse e invece… Signori è il Covid.

Ricordate quanto ci ha messo Tonali a tornare in condizione? O Bennacer, quanti travagli e tribolazione – sottolinea Pellegatti -, speriamo che Giroud recuperi più in fretta. Giroud non sta bene, non è in condizione. Con lo Spezia aveva un po’ mascherato questa condizione e ci ha illusi. Ha illuso pure Pioli ma il giocatore non sembra reggersi fisicamente e contro l’Atalanta vedremo… E’ evidente che abbia risentito del Covid, nonostante sia stato asintomatico”.

Recuperi – “Messias probabilmente giocherà un cambio a Brahim Diaz, che ci sarà, o per Saelemaekers. Ci sarà anche Kjaer”