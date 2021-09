Crisi Barcellona | Panchina all’ex Milan: avanza la candidatura

Dopo l’avventura alla Juventus, Andrea Pirlo potrebbe tornare subito in sella. Il tecnico italiano – stando alle ultime news provenienti dalla Spagna – sarebbe un serio candidato per la guida del Barcellona

Andrea Pirlo potrebbe tornare presto in panchina. Il tecnico, dopo il quarto posto conquistato la scorsa stagione, è stato esonerato dalla Juventus, che ha deciso di puntare, ancora una volta su Massimiliano Allegri.

L’ex Milan è così rimasto senza squadra ma un’altra grande occasione potrebbe davvero essere dietro l’angolo. Dopo la Juventus, ecco il Barcellona. La notizia è nell’aria ormai da tempo, forse presa non troppo sul serio, ma Pirlo appare davvero essere un candidato forte per il dopo Koeman.

Conferme dalla Spagna

A rilanciare la notizia è ‘Catalunya Radio’, il club blaugrana starebbe seriamente pensando all’italiano per la panchina. Mai come in queste ore la posizione dell’olandese è in bilico, dopo il pesante ko contro il Benfica, in Champions League.

Il Barcellona, con l’addio di Messi, appare irriconoscibile e serve una svolta immediata. Pirlo, profilo giovane e con un passato internazionale sul campo, può essere il nome giusto. In corsa però ci sarebbero anche Xavi e Roberto Martinez, CT del Belgio.