ML – Florenzi si opera | Il punto sugli infortunati

Alessandro Florenzi si opera domani al ginocchio. Le buone notizie da Milanello sono legate a Messias, Brahim Diaz e Simon Kjaer, a disposizione per Bergamo

Non arrivano buone notizie in casa Milan, per quanto riguarda Alessandro Florenzi. L’esterno italiano – come raccolta dalla redazione – dopo il consulto di oggi è emerso che dovrà essere operato domani in artroscopia al ginocchio per un problema meniscale. Per quanto concerne i tempi di recupero e ulteriori dettagli bisognerà attendere la giornata di domani e la conclusione dell’intervento.

In fase di guarigione, dai rispettivi infortunati, anche Rade Krunic e Bakayoko, che sono usciti dall’area medica e sono in fase di riatletizzazione. Il loro rientro è evidentemente previsto per dopo la sosta. Non ci saranno domenica, al pari di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, alle prese con il guaio al tendine d’Achille, sta meglio ma non sarà a disposizione domenica.

Buone notizie per Diaz e Messias

Le buone notizie sono legate a Brahim Diaz, che non ha alcun problema e che domani dovrebbe dunque allenarsi in gruppo, al pari di Simon Kjaer.

Concludiamo, il punto con Junior Messias, che finalmente torna a disposizione di Stefano Pioli, pronto a convocarlo per la trasferta di Bergamo