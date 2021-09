Spagna, niente Italia per Brahim: Enrique non lo chiama

Non sfiderà l’Italia, in Nations League, Brahim Diaz. Il numero dieci del Milan non è stato convocato da Luis Enrique per i prossimi impegni della Spagna

Non sono bastate le ottime prove con la maglia del Milan a Brahim Diaz, per essere convocato dalla Spagna. Il numero dieci rossonero non è stato chiamato da Luis Enrique, che in mattinata ha diramato la lista dei calciatori, che il prossimo 6 ottobre sfiderà a San Siro l’Italia per la Nations League.

Il centrocampista è il vero trascinatore, in questo inizio di stagione, della squadra di Stefano Pioli. Anche contro l’Atletico Madrid, l’ex Real ha fornito una super prova, mostrando a tutti di che pasta è fatto. Corsa e tanta qualità a servizio dei compagni.

In otto partite disputate, tra Champions League e Serie A, sono quattro i gol e due gli assist da parte di Brahim Diaz.

Ecco l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Unai Simón, De Gea, Robert Sánchez.

Difensori: Porro, Azpilicueta, Laporte, Eric García, Íñigo Martínez, Pau Torres, Reguilón, Marcos Alonso.

Centrocampisti: Rodri, Busquets, Gavi, Koke, Merino, Pedri, Marcos Llorente, Yeremi.

Attaccanti: Ferran Torres, Oyarzabal, Fornals e Sarabia.

Dibattito social

Fa discutere, sia in Italia che in Spagna, l’assenza di Brahim Diaz tra i convocati di Luis Enrique, che ha addirittura preferito chiamare il giovane classe 2004 Gavi al suo posto.

Sui social non mancano le discussioni in merito alla mancata chiamata del dieci del Milan, che permetterà, comunque, a Stefano Pioli e al suo staff, di lavorare con lui anche durante la pausa per le Nazionali.

Brahim non convocato solo se in Spagna hanno oscurato la Serie A — Matt Spez (@Specnats10) September 30, 2021

Me parece preocupante la OBSESIÓN de Luis Enrique con Erik Garcia, a la par de la Obcecación por no llevar a futbolistas como Brahim Díaz y Iago Aspas… entre otros, por no mencionar la “sorpresiva” llamada a Gavi… Cada vez más alejado de la selección. pic.twitter.com/dHkHLlpro2 — Blanco Real (@EltiodeBlanco1) September 30, 2021

Gavi: 288 minuti, 0 gol e un assist nel calcio professionistico e già convocato in Nazionale mentre Canales, Fabián, Brahim o Luis Alberto guarderanno la Nations League dal divano. Ci sono cose che non capirò mai. — Ricardo Rubio 🇪🇸🇮🇹 (@ricardorubio44) September 30, 2021

Que vaya Gavi a la selección antes que Brahim Diaz es puro odio al madridismo — La Quinta de Marvin (@laquintadMarvin) September 30, 2021

No entiendo por que no convoca el Luis Enrique a Brahim Diaz — Markel (@maarkeel_) September 30, 2021