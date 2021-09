Milan, Theo Hernandez festeggia sui social il ritorno in nazionale – FOTO

La felicità del laterale rossonero per la chiamata di Deschamps in un post su Instagram: “Orgoglioso di essere tornato”.

L’ottimo inizio di stagione del Milan ha fruttato diverse convocazioni per i protagonisti rossoneri nelle rispettive nazionali. Tra questi c’è il terzino Theo Hernandez. Il laterale mancino ha ottenuto nuovamente la convocazione nella nazionale francese dopo la chiamata delle scorse settimane. Il tecnico Didier Deschamps ha finalmente deciso di tenerlo in considerazione dopo averlo sempre lasciato fuori in passato. Theo ha quindi espresso tutta la sua felicità con un post sul suo profilo Instagram.

Il classe 1997 ha infatti postato una foto con la maglia della nazionale transalpina e, soprattutto, in compagnia di suo fratello Lucas, difensore del Bayern Monaco: “Orgoglioso di essere tornato in Nazionale accompagnato da mio fratello“.