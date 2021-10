Belgio, i convocati di Martinez: c’è anche Saelemaekers

L’esterno milanista è ormai un punto fermo della sua nazionale e sarà protagonista anche nella final four di Nations League.

Il Milan presta i suoi protagonisti alle nazionali per questo week end di sosta del campionato. Tra i vari partenti c’è anche l’esterno Alexis Saelemaekers. Nella serata di ieri il ct del Belgio Roberto Martinez ha diramato la lista dei convocati per la final four di Nations League e ha ovviamente chiamato anche il rossonero, già protagonista nelle ultime sfide di qualificazione ai Mondiali con un gol. Lukaku e compagni saranno in campo il 7 ottobre a Torino per la semifinale contro la Francia di Didier Deschamps, nelle cui fila sarà presente invece Theo Hernandez. In caso di vittoria ci sarà poi da affrontare la vincente dell’altra semifinale tra Italia e Spagna il 10 ottobre a San Siro. Ecco la lista completa dei convocati:

Belgio, la lista dei convocati

Portieri: Casteels (Wolfsburg), Courtois (Real Madris), Mignolet (Club Brugge), Sels (Strasburgo)

Difensori: Alderweireld (Al-Duhail), Boyata (Hertha Berlino), Castagne (Leicester), Denayer (Lione), Meunier (B. Dortmund), Vertonghen (Benfica)

Centrocampisti: De Bruyne (Man. City), Dendoncker (Wolverhampton), T. Hazard (B. Dortmund), Saelemaekers (Milan), Tielemans (Leicester), Vanaken (Club Brugge), Witsel (B. Dortmund)

Attaccanti: Batshuayi (Besiktas), Carrasco (Atl. Madrid), De Katelaere (Club Brugge), E. Hazard (Real Madrid), Lukaku (Chelsea), Lukebakio (Wolfsburg), Trossard (Brighton)