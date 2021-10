Colpo Milan, il Real Madrid fissa il prezzo: servono 40 milioni

Il Real Madrid mette in vendita Marco Asensio. Per liberare il talentuoso calciatore classe 1996 servono ben 40 milioni di euro. Il Milan è una delle squadre che in passato avrebbe cercato il giocatore

Il Real Madrid fissa il prezzo per Marco Asensio. Lo spagnolo classe 1996 – come raccontato nei giorni scorsi – sarebbe finito nel mirino del Milan. Erano stati i giornali iberici a raccontare di un tentativo da parte del Diavolo di portare il talento dei blancos a Milano per rafforzare ulteriormente la trequarti.

Prestito oneroso con diritto di riscatto, sarebbe stata questa l’offerta messa sul tavolo dai rossoneri. Offerta, che come quella presentata dal Tottenham, non sarebbe stata presa in considerazione per il semplice fatto che il desiderio di Asensio era quello di rilanciarsi con il Real Madrid.

Concorrenza importante

A gennaio, però, le cose potrebbero cambiare e se dovesse arrivare il via libera da parte del calciatore tutto sarebbe diverso. Nel frattempo si registrano altri interessamenti per Asensio: soprattutto in Inghilterra (Arsenal su tutte), il calciatore è molto apprezzato. Piace inoltre anche alla Juventus.

Il Real Madrid, disposto a cedere il proprio giocatore, stando a quanto riportato da ‘Fichajes.net’, avrebbe fissato il prezzo: per lasciarlo partire servirebbero ben 40 milioni di euro. Una cifra importante, soprattutto per un elemento in scadenza il 30 giugno 2023, che potrebbe tagliare definitivamente dalla corsa il Milan. E’ impensabile, infatti, che il club rossonero decisa di sborsare una cifra così importante da subito.