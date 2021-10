Atalanta, i convocati per il Milan: fuori solo un big

La squadra bergamasca ha reso nota la lista dei convocati per il posticipo di domani sera contro la formazione rossonera.

L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani sera contro il Milan di Stefano Pioli. La gara è in programma alle 20:45 al Gewiss Stadium; si tratta di un match importante fra due squadre che puntano alle zone altissime della classifica. La scorsa stagione Atalanta-Milan è stato l’ultimo match e ha sancito il ritorno in Champions del Diavolo.

La Dea recupera Toloi e in difesa può quindi dirsi al completo. Rientra anche il colombiano Luis Muriel, che martedì scorso in Champions è tornato in campo per un spezzone di partita. Ovviamente non fa parte della lista Robin Gosens, che dovrà star fuori per molto tempo. Ecco la lista dei convocati dei nerazzurri:

Atalanta, la lista dei convocati

Portieri: Musso, Rossi, Sportiello

Difensori: Toloi, Maelhe, Palomino, Pezzella, Djimsiti, Demiral, Scalvini, Lovato

Centrocampisti: Koopmeiners, Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic

Attaccanti: Muriel, Ilicic, Zapata, Piccoli