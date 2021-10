Atalanta-Milan, formazioni ufficiali: Pioli dà fiducia a Kessie

Settima giornata di Serie A: al Gewiss Stadium va in scena Atalanta-Milan. Ecco le formazioni ufficiali del match in programma alle 20:45.

Tutto pronto per la sfida di stasera al Gewiss fra Atalanta e Milan, valida per la settima giornata di Serie A. I rossoneri a Bergamo cercano il sesto successo in campionato per rimanere nelle zone di vetta. Come saputo in mattinata, non ci sarà Olivier Giroud. Il francese non figura neanche fra i convocati di mister Stefano Pioli. Pienamente recuperato Brahim Diaz che agirà sulla trequarti con Leao e Saelemaekers ai suoi lati. Smentita la sensazione della vigilia: Kessie alla fine partirà dall’inizio in mediana, con Bennacer che si accomoda in panchina. Kjaer torna titolare.

Gasperini ha perso Gosens nel mercoledì di Champions e al suo post sceglie il danese Maehle. Toloi non ce la fa e parte dall’inizio Djimsiti nel terzetto difensivo con Demiral e Palomino. Davanti ancora Pessina e Malinovskiy a supporto di Duvan Zapata.

Atalanta-Milan, le formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, Freuler, De Roon, Maehle; Pessina, Malinovskyi; Zapata

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, B.Diaz, Leao; Rebic