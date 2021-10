Ibrahimovic, regalo da 430mila euro: un nuovo gioiellino nel garage – FOTO

Lo svedese ha deciso di non badare a spese per il suo 40simo compleanno. Sui social ha poi mostrato la sua nuova auto da 430mila euro.

Zlatan Ibrahimovic ha festeggiato oggi i suoi 40 anni e ha voluto farsi un regalo speciale per l’occasione. Lo svedese si è infatti concesso una nuova automobile: si tratta di una Ferrari SF90 Stradale. Una vettura da 1000 cavalli , 3990 cc di cilindrata, velocità massima di 34 km/h. Un auto il cui costo parte da 430mila euro (esclusi quindi i costi aggiuntivi per accessori e personalizzazioni varie). L’attaccante rossonero aggiunge questo gioiello al suo garage personale dopo che l’anno scorso, per i suoi 39, si era regalato una Porsche 911 Targa 41 Heritage.

Ibra ha scelto il color oro e ha postato la foto della nuova auto su tutti i suoi account social con la didascalia: “Happy Birthday to Zlatan”. Ecco il post su Twitter: