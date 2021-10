Milan Femminile, battuto il Napoli 0-1: è rincorsa a Sassuolo e Juve in classifica

Tornano alla vittoria le rossonere di Ganz. Battuto il Napoli in trasferta per 0-1. Adesso è inseguimento a Sassuolo e Juventus in classifica!

Dopo la batosta rimediata in casa contro il Sassuolo (0-2), il Milan Femminile di Maurizio Ganz torna a sorridere e conquistare punti. Le rossonere hanno battuto il Napoli in trasferta per 0-1. Decisivo il gol al 24’ del primo tempo di Andersen. Unica rete della gara. Ma attenzione, il Napoli avrebbe potuto trovare il vantaggio già al 9’, soltanto che Goldoni ha sbagliato il tiro dal dischetto concessogli in seguito ad un fallo delle rossonere in area.

Anche al Milan è stato assegnato un calcio di rigore, che avrebbe potuto significare il doppio vantaggio al 43’; ma anche in questo caso, Valentina Giacinti ha sbagliato la realizzazione sprecando il penalty. Nel corso del secondo tempo i ritmi della gara si sono notevolmente abbassati: le rossonere hanno tenuto con qualità il controllo del gioco e hanno portato a casa una vittoria importantissima.

Sempre ferme al terzo posto della classifica di Serie A, inseguono le capoliste Sassuolo e Juventus. Le neroverdi sono attualmente impegnate in casa contro la Lazio, e conducono la gara per 1-0. Un passo falso potrebbe consentire al Milan di Ganz di posizionarsi al secondo posto a pari punti del Sassuolo.