Serie A, la classifica aggiornata dopo Fiorentina-Napoli

Successi per Napoli e Roma nei turni delle 18:00. Stasera il Milan a Bergamo per provare a riagganciare la seconda posizione.

In attesa del big match di questa sera fra Atalanta e Milan, in programma al Gewiss Stadium alle 20:45, il Napoli allunga ancora. I partenopei vincono anche a Firenze e fanno 7 su 7 in questo inizio di campionato, rimontando il gol di Martinez Quarta con le reti di Lozano e Rrahmani. La squadra di Spalletti va a +4 sulla seconda in attesa della sfida di stasera. Passo avanti anche per la Roma di Mourinho che archivia la sconfitta nel derby grazie al 2-0 sull’Empoli e sale a quota 15. Di Pellegrini e Mkhitaryan le firme del successo giallorosso.

Alle 15 è arrivata la vittoria del Verona di Tudor che ha regolato lo Spezia con un secco 4-0, lasciando i liguri al penultimo posto. Pareggio spettacolare invece fra Sampdoria e Udinese al Ferraris: 3-3 fra le squadre di D’Aversa e Gotti. Ecco la classifica aggiornata: