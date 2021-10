Bufera durante Atalanta-Milan: “Imbarazzanti”

Nel mirino finisce la telecronaca di Borghi e Balzaretti. Secondo i tifosi troppo pro-Atalanta. I messaggi su Twitter, dei sostenitori del Diavolo non lasciano dubbi

Il Milan vince e convince. La squadra di Stefano Pioli ha conquistato tre punti pesantissimi a Bergamo contro l‘Atalanta, in un match valevole per la settima giornata di Serie A. Il 2-3 finale non sembra, però, rispecchiare in pieno l’andamento della gara: i minuti finale, con i due gol di Zapata e Pasalic, tanto discussi, hanno un po’ macchiato una prova, praticamente perfetta.

I tifosi del Diavolo non sembrano totalmente contenti. E’ ovvio che la felicità per il risultato e le prestazione di Tonali e compagni è massima ma a far arrabbiare i sostenitori del Milan è stato prima di tutto l’arbitro, con decisioni, che hanno rischiato di compromettere una super partita.

Rabbia social

Nel mirino dei tifosi, però, è finita anche la telecronaca di DAZN. Sia Borghi che Balzaretti non sono piaciuti ai rossoneri: il telecronista e l’ex terzino sono stati ritenuti troppo di parte. E i social, come accade spesso, in queste circostanze, non hanno perdonato.

Davvero tantissimi i messaggi su Twitter. Basta vedere i commenti al post che Dazn ha fatto dopo il successo del Milan, i tifosi non si sono di certo risparmiata:

Il Milan vola a Bergamo, Atalanta battuta 3️⃣-2️⃣

Pioli e i suoi esultano dopo un finale col brivido ⚽️#SerieATIM #AtalantaMilan pic.twitter.com/9NTRrUhO1j — DAZN Italia (@DAZN_IT) October 3, 2021

Sembra la telecronaca di una gara europea, con una squadra italiana da un lato e l'acerrimo avversario d'oltralpe dall'altra. Amen, sarà ancor piu' bello vincere. — Alessandro Jacobone – Milanisti NE (@NonEvoluto) October 3, 2021

Può essere chiunque,stasera è stata oggettivamente pro-atalanta la telecronaca — Gauls91 (@Gauls91) October 3, 2021