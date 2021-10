Milan, il riscatto di Kessie: numeri da urlo contro l’Atalanta

Franck Kessie ha riscattato le pessime prestazioni messe in campo nelle precedenti gare. I suoi numeri contro l’Atalanta lo dimostrano!

Torna a convincere Franck Kessie, reduce da prestazioni davvero poco convincenti! Una bufera mediatica si era abbattuta sulle sue condizioni fisiche e mentali. L’ivoriano è sembrato irriconoscibile nelle sue prime uscite stagionali, con un atteggiamento poco propositivo e poco collaborativo nei confronti della squadra rossonera.

Tante le ipotesi sul calo prestazionale del centrocampista ex Atalanta: dalla stanchezza delle Olimpiadi all’infortunio, e non meno importante la questione relativa al rinnovo di contratto. Dopo la promessa ai tifosi del prolungamento contrattuale mai mantenuta, Franck è apparso un giocatore completamente diverso da quello visto la scorsa stagione.

Ma Stefano Pioli, conscio delle diverse problematiche, non ha messo a sedere l’ivoriano, regalandogli l’ennesima occasione per dimostrare di che pasta è fatto. Non ha tradito le aspettative Kessie, che ieri sera, nel big match contro l’Atalanta, è stato uno dei migliori in campo. I numeri lo dimostrano abbondantemente, con il Presidente che ha messo in campo grinta, e quella qualità che sembrava essersi smarrita.

Kessie, i numeri personali contro l’Atalanta

Difficile comprendere se il risveglio di Franck Kessie voglia significare qualche segnale in ottica rinnovo di contratto. Ma nel frattempo, Stefano Pioli torna a godere del gran bel centrocampista quale si è dimostrato la scorsa stagione l’ivoriano. Come dicevamo, il riscatto è arrivato nella gara contro l’Atalanta, disputatasi ieri sera e valevole per la 7° giornata di Serie A.

Un riscatto ben dimostrato dalle statistiche individuali del giocatore raccolte nel corso del match. A riportarle è OptaPaolo su Twitter. Il noto portale di dati relativi al calcio, ha stilato i principali numeri di Kessie contro l’Atalanta. Ebbene, Franck è stato il giocatore che ha ingaggiato e vinto più duelli, ben 16. Inoltre, è stato anche il migliore per respinte difensive (5) e per falli subiti (3).

Da tenere in conto anche la percentuale di passaggi riusciti, l’89%. Franck Kessie è stato praticamente impeccabile nel big match contro i bergamaschi e la sua prestazione è stata molto utile alla squadra per trovare la vittoria. L’ivoriano ha anche sfiorato il gol, calciando un piattone da fuori area terminato di pochissimo a lato del palo.

Che dire, ci si augura che Kessie mantenga continuità nelle prestazioni, e che magari, arrivi a firmare presto il rinnovo di contratto con il Milan.