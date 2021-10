Milan, raggiunto un primato europeo: il dato

Che numeri per il Milan! I rossoneri hanno raggiunto un primato in Europa assolutamente notevole. Scopriamolo insieme

Un inizio strabiliante quello del Milan in campionato! Sei vittorie e un pareggio nelle prime sette giornate di Serie A e ben 19 punti conquistati. La squadra di Stefano Pioli ha eguagliato per punti in classifica il risultato raggiunto dai rossoneri nella stagione 2003/2004. Un dato da tenere in considerazione riguarda il fatto che il Milan, in questo avvio di campionato, ha già sfidato diverse big quali Lazio, Juventus e Atalanta. Se sino a qualche anno si faticava a far risultato contro le migliori, a partire dalla scorsa stagione i rossoneri hanno dimostrato di potersela giocare contro chiunque.

Insomma, pare che questo Milan stia tornando a splendere, e non soltanto in Italia. Se è vero che il cammino in Champions League non sta proseguendo nel migliore dei modi – complice qualche ingiustizia arbitrale – è altrettanto vero che i rossoneri spiccano nel panorama europeo per un altro dato molto importante.

Sky Sport ha stilato la classifica dei club dei top 5 campionati europei con il più alto numero di vittorie in trasferta a partire dalla stagione 2020/2021 ad oggi. E indovinate quale posizione occupa il Milan di Pioli?

Leggi anche:

Milan, che numeri in trasferta: è primo in Europa

Nella classifica pubblicata da Sky Sport, il Milan figura come la prima squadra in Europa (tenendo sempre in considerazione i top 5 campionato europei) con il maggior numero di trasferte vinte a partire dalla stagione 2020/2021. Un traguardo eccezionale e degno di una squadra che gioca un calcio fantastico; moderno e continentale.

Difatti, i rossoneri hanno raggiunto la vittoria in ben 19 partite delle 23 giocate fuori casa: 19 vinte, 2 pareggiate e 2 perse. In tutto, 59 punti fatti e 50 gol segnati. Numeri stratosferici per una squadra che punta a ritornare tra le maggiori protagoniste nel calcio che conta. Nel podio, secondo al Milan c’è il Paris Saint Germain di Mauricio Pochettino: 24 trasferte giocate con 17 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte.

Al terzo posto figurano invece Manchester City e Napoli con 16 vittorie in trasferta a testa. Di seguito il resto della classifica stilata da Sky Sport:

4) BAYERN MONACO 13 vittorie in trasferta

5) MANCHESTER UNITED 14 vittorie in trasferta

6) REAL MADRID E LILLE 15 vittorie in trasferta

7) INTER, MONACO E ATLETICO MADRID 14 vittorie in trasferta

8) ATALANTA E BARCELLONA 13 vittorie in trasferta

9) LIVERPOOL 12 vittorie in trasferta

10) LIONE 12 vittorie in trasferta