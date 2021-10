Ambrosini è sicuro: “Questo Milan è pronto per un traguardo importante”

L’ex centrocampista rossonero è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport: ecco cosa ne pensa Massimo del Milan di Pioli

Un Milan che sta impressionando davvero tutti quello che stiamo vedendo in questo inizio di stagione. Impatto devastante nel campionato di Serie A con sei vittorie su sette partite, mentre in Champions League sono arrivate due sconfitte ma la squadra ha dimostrato di poter competere anche in ambito europeo.

Ne è consapevole anche Massimo Ambrosini, capitano rossonero fino al 2013 prima del suo approdo alla Fiorentina. Massimo ha segnato pagine importanti della storia del Milan, essendo stato presente sia nell’anno della vittoria dell’ultima Champions (2007) che dell’ultimo Scudetto (2011). Adesso per lui è in corso un nuovo capitolo della sua carriera lavorativa: è uno degli opinionisti più importanti di DAZN.

Le parole di Ambrosini sul Milan di Stefano Pioli

Massimo Ambrosini è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e le sue parole sono state riportate nell’edizione odierna del quotidiano. Ecco cosa pensa di questo Milan: “Pochi giri di parole: la squadra di Pioli è sicuramente pronta per vincere lo Scudetto“.

Parole importanti e decise da parte dell’ex rossonero, che continua così: “Ci sono due fattori dal mio punto di vista che possono far sognare i tifosi rossoneri. Il primo è che si tratta di un gruppo consapevole della propria forza, il secondo è che i giocatori in campo hanno sempre più di una soluzione tecnico-tattica. L’allenatore può optare per nuovi metodi di gioco in ogni partita, ed è per questo che secondo me il Milan è la squadra più completa del campionato di Serie A”.