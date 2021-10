Dalla Spagna – Donnarumma non è contento: svolta clamorosa!

Il portiere ex Milan non sarebbe felice della concorrenza con Keylor Navas: vuole il posto da titolare assicurato da Pochettino

Primi mugugni di Gianluigi Donnarumma al Paris Saint-Germain. Probabilmente Gigio si aspettava di essere il titolare fisso di una squadra spaziale ma che, contro ogni pronostico, ha perso nell’ultimo turno del campionato di Ligue 1 contro il Rennes per due reti a zero.

In porta c’era proprio Donnarumma, che sicuramente non ha fatto una bella figura. Un inizio di stagione sicuramente in salita per il portiere italiano, con Keylor Navas che non ha alcuna intenzione di lasciargli il posto. I due sono in continua competizione e questa situazione non piace né a Gigio né al suo agente Mino Raiola.

I possibili scenari sulla vicenda Donnarumma

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo todofichajes.com, Donnarumma starebbe già valutando di lasciare Parigi nel prossimo giugno. Con Navas che si prende ancora la scena al Parco dei Principi, infatti, il numero uno della Nazionale Italiana avrebbe già intenzione di cambiare aria.

Su di lui c’è da sempre l’interessamento della Juventus, che vorrebbe aprire un nuovo capitolo post Szczesny. Raiola ci pensa seriamente ed è pronto a portare il suo assistito a Torino se la situazione in Francia non dovesse cambiare e migliorare. Donnarumma credeva di ottenere tutto e subito a Parigi, ma così non è: Keylor Navas è un portiere di assoluto livello e questo, forse, Gigio non l’aveva previsto.