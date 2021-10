Dalla Spagna – Vlahovic, addio a gennaio: un club in vantaggio

Il centravanti serbo ha deciso di non rinnovare con la Fiorentina. Secondo Todofichajes c’è un club in pole per acquistarlo.

La notizia della giornata riguarda senza dubbio l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic. Le trattative per il rinnovo fra il club viola e l’attaccante si sono interrotte con la decisione del serbo di non prolungare, come annunciato dallo stesso presidente Rocco Commisso: “La nostra offerta era stata migliorata nel tempo per venire incontro alle richieste di Dusan e del suo entourage ma, nonostante i nostri sforzi, la proposta non è stata accettata“.

Durante la scorsa estate Vlahovic è stato vicino a trasferirsi in Spagna all’Atletico Madrid, per poi decidere di rimanere a Firenze. Si profila quindi una cessione, che potrebbe avvenire già a gennaio, anche se in questo momento pochi club possono permettersi l’investimento. Il centravanti piace molto al Milan e ne farebbe volentieri l’attaccante titolare del futuro, con Ibrahimovic che a 40 anni non può garantire standard elevati ancora per molto.

Manchester City in pole per Vlahovic

Dalla Spagna però indicano come favorito un club di Premier League. La Fiorentina vorrebbe infatti cederlo all’estero e non rinforzare quindi le rivali in Serie A. Secondo quanto riportato da Todofichajes, attualmente i favoriti per arrivare al centravanti sono i campioni d’Inghilterra del Manchester City, da tempo alla ricerca di un rinforzo in attacco.

In estate non è andato a buon fine l’acquisto di Harry Kane dal Tottenham e adesso Guardiola potrebbe decidere di andare sul classe 2000. Il Milan stima Vlahovic da diverso tempo ma per adesso aspetta e segue lo sviluppo della situazione. Il suo contratto scade nel 2023, quindi fra un anno e mezzo, motivo per cui Commisso potrebbe chiedere ancora una cifra elevata per privarsene.