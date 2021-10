Nuovo San Siro, Sala: “Lieto di incontrare Milan e Inter”

Beppe Sala, confermato sindaco di Milano, torna a parlare del nuovo stadio di San Siro: “Felice di incontrare i rappresentanti di Milan e Inter”

Sarà ancora Beppe Sala il primo cittadino di Milano. Il 63enne è stato rieletto nella giornata di ieri , dando così continuità al suo mandato. Inter e Milan, inevitabilmente, per quanto riguarda la questione stadio dovranno far riferimento a lui.

Sala torna a parlare

Fresco di vittoria, Beppe Sala non si è tirato indietro nel rispondere alle domande relative al nuovo San Siro: “Non ho fermato i motori per le elezioni – riporta CalcioeFinanza.it -, ma perché bisogna passare dal Consiglio. Un sindaco uscente non avrebbe potuto affrontare un tema così delicato nella maniera giusta. Posso dire che i rappresentanti di Milan e Inter mi hanno già whastappato chiedendomi un incontro, sarò lieto di incontrarli”.

Il progetto relativo alla creazione del nuovo stadio, come auspicato dal presidente dei rossoneri, Paolo Scaroni, nel corso degli ultimi interventi pubblici, si prepara a decollare. Si attendono, dunque, sviluppi a breve. Ora non sembrano davvero esserci più scuse.