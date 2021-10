Calciomercato Milan, follia Vlahovic per 90 milioni

Dusan Vlahovic verso la Premier League. Milan tagliato fuori, Juve e Inter in corsa ma il prezzo fissato da Rocco Commisso, 90 milioni di euro, fa paura

La bomba sganciata, ieri, da Rocco Commisso ha portato inevitabilmente Dusan Vlahovic a diventare il protagonista principale del calciomercato di ottobre. La finestra di gennaio è lontana ma la Fiorentina sembra prepararsi ad una cessione del suo centravanti classe 2000 già nella prossima sessione.

Il tempo d’altronde stringe, il contratto del numero nove gigliato, infatti, scadrà il 30 giugno 2023. Il suo futuro è già scritto: sarà addio a gennaio o la prossima estate.

Sono davvero tante le squadre che stanno monitorando la situazione. Lo ha fatto anche il Milan e siamo sicuri che i rossoneri si saranno informati, ancora una volta, ma le cifre del possibile affare lasciano pensare che alla fine Vlahovic faccia le valigie per volare all’estero.

L’ultima squadra che ha chiesto informazione alla Fiorentina, secondo quanto riporta, La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, sarebbe stata la Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di gol freschi, dopo la partenza di Cristiano Ronaldo. Vlahovic rappresenta davvero il profilo giusto per tutti, soprattutto per chi non può permettersi di acquistare Haaland e Mbappe, che sembrano destinati a vestire la maglia di Psg e Real Madrid.

Commisso fissa il prezzo

Tornando alla Juventus, i bianconeri sarebbero intenzionati a ripetere l’operazione Chiesa, acquistando Vlahovic in prestito biennale con riscatto a 60 milioni di euro. Difficile che Commisso prenda in considerazione una proposta del genere: il giornale parla di richiesta viola di 90 milioni di euro.

Richiesta, magari trattabile, ma comunque altissima e fuori mercato per le italiane. Al serbo ha pensato anche l’Inter ma senza la cessione di Lautaro Martinez sarebbe impossibile. Le italiane sono dunque interessate ma la probabilità di vedere Vlahovic è davvero altissima.

Nella torta de La Gazzetta dello Sport, la destinazione più probabile del bomber è l’Inghilterra, con Manchester City (40%) e Tottenham (30%), favorite. Il Milan, invece, appare tagliato fuori, qualche piccola speranza per la Juventus (20%) e Inter (10%).

Il club rossonero, dunque, sembra, quindi, destinato a guardare altrove per l’attaccante giusto che possa risolvere una volta per tutte il problema centravanti. Anche se Tuttosport, inserisce anche il Milan nella corsa. Le speranza di acquistare Vlahovic sembrano comunque poche