Calciomercato Milan, l’agente in sede: Massara fa sul serio!

Incontro in sede fra i rossoneri e l’agente dei due giovani prospetti. Il Milan punta in Belgio per rinforzarsi in prospettiva.

Arriva una novità importante per quanto riguarda il mercato del Milan, che dimostra come il club rossonero sia tuttora molto attivo in vista del futuro. Nell’aria ci sono operazioni in prospettiva su giovani importanti che possano garantire continuità al progetto del Diavolo, tracciati da Elliott. A tal proposito l’interesse della dirigenza si starebbe indirizzando verso il Belgio e i suoi talenti.

Infatti il giornalista di Calciomercato.com, Daniele Longo, riferisce di un incontro in corso a Casa Milan tra Frederic Massara e Michael Jansen, l’agente di Noa Lang e Yari Verschaeren, insieme agli intermediari dei due calciatori. Si è trattato per ora di un incontro conoscitivo con l’agente che gestisce i diritti sportivi di questi due profili che al Milan piacciono molto.

Esclusiva: incontro a casa #Milan tra l’agente di #Lang e #Verschaeren (nome anticipato due settimane fa da @cmdotcom ) e Massara — Daniele Longo (@86_longo) October 5, 2021

Leggi anche:

Chi sono Lang e Verschaeren

Si tratta di due giovani di grande talento. Noa Lang, esterno del Club Brugge, sta facendo ottime cose in Belgio (3 gol e quattro assist in questa prima parte di campionato) ed è in orbita Milan da qualche settimana. Il classe 1999 ha attirato l’attenzione su di lui grazie alle ottime prestazioni in Champions League contro Psg e Lipsia e sarebbe un ottimo rinforzo per i rossoneri come vice Leao a sinistra o anche sulla destra.

2 reti e 2 assist in questo avvio di Jupiler League anche per Yari Verschaeren, trequartista dell’Anderlecht. Il classe 2001 è seguito dal Diavolo ormai da diverso tempo e gioca in una posizione più centrale, quella che occupa per intenderci, Brahim Diaz. Questo primo incontro esplorativo dimostra il gradimento della società rossonera: ora bisognerà seguire gli sviluppi per capire se Maldini e Massara vorranno affondare il colpo (o i colpi).