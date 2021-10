Calciomercato Milan, doppio colpo dal Belgio | Contatti avviati

Dopo Saelemaekers, il Milan potrebbe nuovamente pescare innesti in Belgio. Sondaggi avviati per due giovani talenti dal futuro assicurato.

Il campionato belga ogni anno offre giovani talenti interessanti e gli osservatori del Milan sono molto attenti. Da lì è già arrivato Alexis Saelemaekers nel gennaio 2020, era poco conosciuto e ha sorpreso tutti.

Il club rossonero guarda ancora al Belgio per rinforzarsi nel 2022. Ci sono alcuni profili che potrebbero fare molto comodo a Stefano Pioli. Tra questi ci sono sicuramente Noa Lang e Yari Verschaeren, entrambi già finiti nel mirino di diverse squadre europee importanti.

Mercato Milan, contatti per Lang e Verschaeren

Oggi La Gazzetta dello Sport conferma che ci sono stati dei contatti per entrambi i giocatori. Lang è un esterno offensivo di 22 anni che milita nel Club Bruges. Un olandese scuola Ajax che in questa stagione ha messo insieme 4 gol e 4 assist in 13 partite, nella scorsa ha totalizzato 17 reti e 11 assist in 37 presenze. Piace molto anche all’Arsenal e il suo prezzo è già stato fissato sui 40 milioni di euro, una cifra decisamente alta.

Verschaeren è un belga di 20 anni e indossa la maglia dell’Anderlecht, la stessa squadra dalla quale il Milan prese Saelemaekers. È un trequartista centrale che in questo avvio di stagione ha collezionato 4 gol e 3 assist in 13 match. Secondo il portale specializzato Transfermarkt, il valore del suo cartellino è di 11 milioni.

Per ragioni di prezzo, sembra più facile arrivare a Verschaeren che a Lang. Il Milan segue entrambi e ha già preso informazioni. Vedremo se ci saranno degli sviluppi concreti in vista della finestra invernale del calciomercato.

Lang e Verschaeren, incontro a Casa Milan?

I colleghi di calciomercato.com hanno rivelato che nella giornata di ieri la dirigenza rossonera ha avuto un summit a Casa Milan con l’agente Michael Jansen e gli intermediari che si occupano di Lang e Verschaeren.

Si è trattato di un incontro conoscitivo. La società rossonera ha ribadito il proprio interesse per i due calciatori, anche se al momento non risultano offerte per il loro acquisto. Si tratta di operazioni che si possono sviluppare più in là, eventualmente.