Capello: “Donnarumma irriconoscente. Juve? Niente scudetto”

L’intervista di Fabio Capelllo, che si sofferma su Donnarumma, Tonali e la lotta scudetto. Ecco le dichiarazioni dell’ex tecnico del Milan al Corriere dello Sport

L’ex allenatore del Milan, Fabio Capello, oggi opinionista di Sky, si è concesso ai microfoni del Corriere dello Sport. Tanti gli argomenti trattati in vista della sfida tra l’Italia e la Spagna, in programma stasera allo stadio San Siro di Milano.

Capello si è così soffermato a parlare – era inevitabile – sui possibili fischi per Gianluigi Donnarumma. La Curva Sud, con lo striscione di ieri sera, ha dato il ‘benvenuto’ al portiere del Psg e si preannuncia una serata non proprio tranquilla per l’ex numero 99.

Contro Donnarumma

L’ex mister del Milan si augura che non ci siano fischi ma si schiera contro Donnarumma: “Spero che sia accontentato, perché è un giocatore della Nazionale che ha dato un contributo fondamentale per il titolo europeo. Ma mi lasci dire una cosa: “Donnarumma è stato irriconoscente verso il Milan, andando al Psg. Per tutto ciò che il club aveva fatto per lui e la famiglia quando era ragazzino, avrebbe dovuto comportarsi diversamente”.

Tonali in Nazionale – “Presto entrerà nel club arricchendo un centrocampo già completo”

Lotta scudetto – “Fuori dalla corsa la Juventus? Per me sì. E’ già troppo lontana dal vertice e ha tante squadre davanti. E’ un campionato molto combattuto e se devi recuperare punti a Napoli, Milan, Inter e Roma diventa complicato”

Zaniolo come Savicevic – “Zaniolo deve partire dalla fascia, sprigionare tutta la sua forza fisica, come faceva Savicevic nel mio Milan. Il paragone tra i due non mi sembra azzardato”