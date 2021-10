Calciomercato Milan, arriva la firma: contratto triennale

In Spagna sono certi: Simon Kjaer è pronto a legarsi al Milan con un contratto biennale con opzione per il terzo. Il difensore danese continuerà dunque a vestire il rossonero

Il rinnovo di Simon Kjaer è davvero solo questione di tempo. Le dichiarazioni delle scorse ore del difensore danese non hanno fatto altro che confermare quanto noto: basterà un incontro tra le parti per mettere nero su bianco. La volontà di entrambi è di proseguire insieme.

Impossibile rinunciare al calciatore, che più di tutti, insieme ad Zlatan Ibrahimovic, ha segnato la svolta del Diavolo. Personalità, carisma e classe, dentro e fuori dal campo che fanno la differenza. Kjaer è per tutti uno dei capitani del Milan di Stefano Pioli, sarebbe un peccato imperdonabile decidere di farne a meno.

Lo stesso discorso vale per il centrale danese che ha trovato la sua dimensione al Milan, riuscendo ad esprimersi al meglio, come non aveva mai fatto prima. Proseguire insieme è dunque la scelta più saggia.

I dettagli del possibile accordo

E’ probabile che presto il suo rinnovo verrà messo in agenda da Maldini Massara, che prima vorrebbero risolvere le questioni legate a Franck Kessie e Alessio Romagnoli. Nel frattempo dalla Spagna arrivano solo conferme: anche TodoFichajes.com, riporta come la firma di Simon Kjaer è davvero imminente. Secondo il portale, il difensore danese classe 1989 sarebbe pronto a firmare un contratto di due anni, con opzione per il terzo.