Il Milan è interessato al nuovo fenomeno del Salisburgo

Secondo quanto riferito da Fichajes.net, i rossoneri hanno messo gli occhi sul trequartista del Salisburgo. L’obiettivo è prenderlo già a gennaio.

Quella di rinforzare la rosa con giovani di prospettiva rimane una delle priorità per la dirigenza del Milan, che dopo aver messo su una squadra completa e di livello per la stagione attuale, ha intenzione di garantire continuità al progetto che tanto bene sta funzionando fino a questo momento. Per questo motivo la società rossonera, in particolare Maldini e Massara, seguono con attenzione diversi profili in vista delle prossime sessioni di mercato.

Il reparto sul quale c’è il Diavolo ha maggior interesse a rinforzarsi è quello della trequarti, dopo che in estate sono state studiate varie opzioni. Alla fine si è deciso di puntare sull’ex Crotone Messias, che però ancora non è riuscito a dare il suo contributo alla causa. Potrebbe quindi arrivare qualche altro rinforzo nei prossimi mesi. Intanto dalla Spagna segnalano che i rossoneri hanno messo gli occhi su un talento che milita nel campionato austriaco.

Il Milan segue Aaronson

Infatti, secondo quanto riporta il Fichajes.net, Maldini avrebbe messo sul taccuino il nome di Brenden Aaaronson, fantasista del Salisburgo di nazionalità americana. Il portale di mercato spagnolo afferma che il Milan vuole scommettere sul giocatore prima che il suo prezzo lieviti e che si crei concorrenza, e vorrebbe acquistarlo già nella sessione invernale.

Aaronson è un classe 2000 e fra due settimane compirà 21 anni. Il Salisburgo lo ha prelevato lo scorso gennaio dal Philadelphia per una cifra vicina ai 5,5 milioni di euro. In questo inizio di campionato con gli austriaci ha collezionato 9 presenze, con 1 gol e 2 assist all’attivo. Il club austriaco della Red Bull è noto per sfornare grandissimi talenti ogni anno, basti pensare a Sadio Manè, Upamecano e Haaland.