Il Mundo Deportivo rivela: “Milan, contatti per il talento del Barcellona”

Il quotidiano spagnolo parla di primi contatti fra il club rossonero e il talento blaugrana. C’è anche un club inglese in agguato.

Durante la sosta per le nazionali, le società cominciano a muoversi in vista del prossimo mercato di gennaio. In casa rossonera sono settimane importanti queste, non solo per quanto riguarda i rinnovi (Kessie, Romagnoli, Pioli) ma anche per delle eventuali operazioni in entrata. La dirigenza del Diavolo è sempre al lavoro per studiare soluzioni e cercare di rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione.

L’obiettivo di Maldini e Massara rimane quello di dare continuità al progetto dei giovani e, per questo motivo, i profili più ricercati sono talenti di prospettiva. Si monitora diversi giocatori sia in Italia che all’estero. A tal proposito, dalla Spagna parlano di un interesse dei rossoneri per un giovane talento di proprietà del Barcellona.

Milan, contatti per Collado

Infatti, secondo quanto riporta Mundo Deportivo, il Milan si è mosso per arrivare al trequartista del club blaugrana Alex Collado. Il quotidiano spagnolo spiega che nell’ultimo giorno di mercato della sessione estiva, il 22enne era praticamente certo di trasferirsi allo Sheffield United. Il club inglese però non rispettò la procedura di invio del contratto firmato e il classe 1999 è dovuto rimanere in Catalogna. Ciò ha portato a un grande problema per il centrocampista che, non essendo stato iscritto in prima squadra e neanche nella squadra B, è rimasto fuori rosa.

Collado si allena quindi da solo e aspetta il mercato di gennaio per trovare una soluzione. Lo Sheffield rimane interessato ad acquistarlo ma il club rossonero è quello che nell’ultimo periodo ha spinto di più per arrivare a lui. Mundo Deportivo specifica che c’è già stato qualche contatto ma rimane ancora molto da fare per portare a termine la trattativa.