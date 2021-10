Calciomercato Milan, inserimento del Leicester su un obiettivo

Il Leicester City pensa a un calciatore spesso associato al Milan nelle cronache del calciomercato in Spagna. Il club inglese lo vuole a gennaio.

Dalla Spagna continuano ad accostare Isco al Milan, cosa già iniziata già nel corso della finestra estiva del calciomercato e che prosegue ancora in vista di quella invernale in programma a gennaio 2022.

Il centrocampista offensivo del Real Madrid sta trovando poco spazio con Carlo Ancelotti e sta pensando di cambiare squadra. Il suo contratto va in scadenza nel prossimo giugno e a questo punto è improbabile che venga rinnovato. L’arrivo dell’allenatore italiano sembrava ridare speranze all’ex Malaga di riacquistare uno status di rilievo nei blancos, ma così non è stato.

Isco, il Leicester City sfida il Milan

Secondo quanto spiegato da Fichajes.net, anche il Leicester City si è inserito su Isco. La squadra di Brendan Rodgers non ha iniziato al meglio la Premier League e l’allenatore nord-irlandese sta già parlando con la dirigenza in vista della prossima sessione di mercato. Le Foxes proveranno a comprare il suo cartellino a gennaio 2022.

Oltre al Leicester City, in Inghilterra c’è pure un’altra società interessata al 29enne fantasista spagnolo: l’Everton. A Rafa Benitez piacerebbe averlo a sua disposizione, visto che lo apprezza molto. Lo ha anche allenato per un breve periodo al Real Madrid, poi venne esonerato a favore di Zinedine Zidane.

Sulle tracce di Isco anche il Siviglia di Julen Lopetegui, altro tecnico che ha conosciuto direttamente quando sedeva sulla panchina dei blancos. Il giocatore dovrà valutare se rimanere in Spagna oppure se provare un’avventura all’estero.

Per quanto riguarda il Milan, al momento in Italia non risultano manovre concrete per l’ingaggio dell’ex Malaga. In Spagna con una certa frequenza i rossoneri vengono accostati a Isco. Vedremo se ci sarà Milano nel suo futuro.