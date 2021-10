Hernandez, gol con la Francia e non solo: un record per Theo in Nazionale

Theo Hernandez protagonista nella semifinale di Nations League tra Francia e Belgio con il gol decisivo del 3-2 che ha permesso ai campioni del mondo in carica di raggiungere la Spagna nella finale in programma domenica 10 ottobre a San Siro

Avranno gioito e non poco anche i tifosi del Milan per il gol segnato da Theo Hernandez nella semifinale di Nations League tra Francia e Belgio. Un fendente da fuori area che non ha lasciato scampo a Courtois, simile nella traiettoria e nella dinamica, ad altri visti in maglia rossonera. Una prodezza che ha ripagato l’attesa dell’esterno rossonero per anni ignorato da Deschamps e ora destinato a diventare uno degli inamovibili della nazionale campione del Mondo, piena di campioni e destinata a dominare per lungo tempo considerando anche la qualità dei giovani emergenti (Camavinga e Tchouaméni su tutti ) a disposizione.

Hernandez, ora, si giocherà la vittoria della Nations League nella finale contro la Spagna in programma domenica 10 ottobre a San Siro. Giocherà in casa, Theo e andrà ad arricchire una statistica, inaugurata con il Belgio, che rappresenta già di per sé un record nella storia della nazionale francese.

Theo Hernandez da record in Nazionale

Theo Hernandez ha condiviso la gioia della vittoria contro il Belgio insieme al fratello Lucas. Quest’ultimo, a differenza del calciatore del Milan, è da anni in pianta stabile in Nazionale e ha vinto, da titolare, il Mondiale 2018 in Russia.

Nel match di Torino, Theo e Lucas hanno stabilito un record: sono stati infatti la prima coppia di fratelli a disputare una partita ufficiale con la maglia della nazionale transalpina. Era già accaduto in passato che due fratelli giocassero insieme per la Francia, l’ultima nel 1973 con Patrick e Hervé Revelli ma in due match amichevoli con Danimarca e Romania. Nel 1930 invece i fratelli Laurent furono convocati per il primo Mondiale della storia in Uruguay ma senza mai scendere in campo insieme nella fase a gironi.

Verosimilmente, dopo la semifinale di Nations ci saranno numerose altre occasioni in cui i fratelli Hernandez giocheranno insieme con la Francia, contribuendo ad arricchire un record che potrebbe diventare imbattibile per la nazionale transalpina e non solo.