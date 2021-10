Italia U21, battuta la Bosnia 1-2: Tonali capitano e protagonista nei due gol

Gli azzurrini di Nicolato vincono contro la Bosnia per 1-2 e si piazzano al secondo posto del girone. Sandro Tonali è stato protagonista indiscusso del successo!

Ancora una vittoria per l’Italia Under 21 guidata da Nicolato. Gli azzurrini hanno sfidato questo pomeriggio la Bosnia-Erzegovina imponendosi per 2-1. Adesso, l’accesso alla fase ad eliminazione degli Europei Under 21 sembra sempre più vicina. Contro la Bosnia, l’Italia ha condotto una gara magistrale sino alla metà del secondo tempo. Gran protagonista negli azzurrini è stato Sandro Tonali. Il centrocampista di proprietà del Milan ha portato la fascia di capitano al braccio oggi pomeriggio e ha accompagnato in prima persona i suoi compagni verso la vittoria.

Difatti, sono stati di Tonali gli assist per i due gol messi a segno da Okoli e Vignato. Sandro ha fornito due magici palloni da calcio d’angolo che i compagni non hanno faticato a imbucare in porta. Il centrocampista rossonero ha disputato una gara di grande maturità ed equilibrio. Peccato, che nel quarto d’ora finale della partita, l’Italia abbia abbassato l’attenzione subendo un pò troppo la pressione della Bosnia. Non a caso all’80’ è arrivato il gol dei rivali che hanno accorciato le distanze. Ultimi 10 minuti di sofferenza per gli azzurrini, che sfideranno al prossimo turno la Svezia capolista del girone.

Di seguito le azioni dei gol degli azzurri con gli assist di Sandro Tonali:

🎥 | Italy U-21 take the lead against Bosnia and Herzegovina. Tonali with the assist 🎯

