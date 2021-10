Pallone d’Oro 2021, i 30 candidati: c’è anche Kjaer

È presente un giocatore del Milan nella lista dei trenta candidati al Pallone d’Oro 2021. L’importante premio verrà consegnato il 29 novembre!

Una grande sorpresa per tutto l’ambiente rossonero! È da poco trapelata la lista dei trenta giocatori candidati alla vittoria del Pallone d’Oro 2021, e anche un rossonero è presente. Si tratta di Simon Kjaer, difensore del Milan e della Danimarca di cui è anche capitano. Il vichingo della retroguardia si è meritato ampiamente l’inserimento nella prestigiosa lista, complici le sue grandi prestazioni con la maglia della Nazionale e del suo club. Indubbiamente, grande parte del merito di Simon va contestualizzato allo spiacevole episodio che ha riguardato Christian Eriksen durante gli Europei.

Impossibile dimenticare quelle tragiche immagini, nelle quali il centrocampista dell’Inter è stato colpito da un malore in campo durante la gara contro la Finlandia. Ma è altrettanto difficile scordare il grande atteggiamento di Simon Kjaer, che da vero eroe ha contribuito a salvare la vita al compagno di Nazionale. È chiaro che le sue gesta da leader eroico gli sono valse la candidatura al Pallone d’Oro 2021. Oltre che le ottime prestazioni in campo, il coraggio, il senso di responsabilità e la tenacia lo hanno premiato meritatamente.

Il Pallone d’Oro verrà consegnato il 29 novembre a Parigi durante il consueto gala di assegnazione dei premi. Verrà quindi ripristinata la precedente modalità, interrotta lo scorso a causa del Covid-19. Ricordiamo come nel 2020 non sia stato assegnato il prestigioso Pallone d’Oro per le divergenze dovute all’epidemia. Adesso, sappiamo di poter seguire la cerimonia di premiazione con più spirito, consci del fatto che il rossonero Simon Kjaer sarà presente tra i candidati alla vittoria.

Di seguito la lista dei 30 candidati diffusa sui social: