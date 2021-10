Milan, i tifosi hanno scelto l’MVP del mese di settembre

Il centrocampista è stato premiato come miglior rossonero del mese di Settembre. Riconoscimento assolutamente meritato!

Impossibile non notare la crescita esponenziale di Sandro Tonali in questa stagione! Da quando ha avuto inizio il nuovo campionato di Serie A, il centrocampista italiano è sembrato totalmente un altro calciatore rispetto a quello visto la stagione passata. Sandro è cresciuto in fisicità, possesso e gestione palla, fase difensiva e di costruzione. Adesso, sembra un tuttocampista assolutamente completo. A detta del suo allenatore, Stefano Pioli, Tonali deve ancora maturare tanto, ma se questa è la base d’inizio, non possiamo che immaginare un futuro da top player per lui.

Leggi anche:

Ha già realizzato due reti in questa stagione, le primissime con la maglia rossonera, entrambe in campionato contro Cagliari e Atalanta. Insomma, Tonali si è finalmente sbloccato e sta mostrando le sue reali qualità. Non poteva che essere lui il miglior calciatore del Milan di settembre. Come di consueto, i tifosi sono stati chiamati a votare il rossonero che meglio ha fatto durante il mese, e per settembre i fan milanisti non hanno avuto dubbi. È Sandro Tonali l’MVP! Il centrocampista, che è attualmente impegnato con la Nazionale Azzurra Under 21, ci ha tenuto a ringraziare i tanti tifosi tramite un video mandato direttamente dal ritiro dell’Italia.

Sono state queste le parole pronunciate da Sandro: “Ciao a tutti tifosi rossoneri, vi volevo ringraziare per avermi votato come MVP del mese di settembre e dirvi che sono felice e sono contento. Un abbraccio a tutti e sempre forza Milan”.

Di seguito il video che riprende Tonali grato ai tanti tifosi rossoneri: