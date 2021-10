Pellegri non convince: il Milan punta la stellina del Salisburgo

Il Milan è tra i club in corsa per il giovanissimo talento del Salisburgo. La concorrenza è davvero tanta, per un baby attaccante che sta conquistando tutti a suon di gol

Il Milan è attentissimo sul mercato, e continua a cercare nuovi prospetti che oltre ad essere giovani vantino un certo potenziale. Maldini e Massara stanno concentrando gran parte dell’attenzione in Belgio, e in particolare nel Club Brugge e nell’Anderlecht. Noa Lang e Yari ​Verschaeren sono gli osservati speciali; il primo è un duttile esterno d’attacco, il secondo un trequartista puro alla Brahim Diaz.

Ma la dirigenza rossonera è anche alla ricerca di una giovane prima punta, convincente e talentuosa, e che in prospettiva può ereditare il peso dell’attacco del Milan da Zlatan Ibrahimovic e Oliver Giroud. Nel mirino del club rossonero, secondo fonti francesi, è finito un giovanissimo attaccante in forza al Salisburgo. Si tratta di Karim Adeyemi, duttile prima punta che sta attirando l’attenzione dei maggior club europei a suon di gol.

Parliamo di un classe 2002, 19 anni, cresciuto nelle giovanili del Bayern Monaco e di nazionalità a metà tra il tedesco e l’algerino. Il suo valore di mercato si aggira già intorno ai 30-35 milioni di euro. Il Milan lo sta osservando con attenzione, ma come dicevamo, non è l’unico. I migliori club del continente vorrebbero impossessarsi del giovanissimo.

Adeyemi, il baby attaccante bramato dalle big europee

Karim Adeyemi ha già realizzato in questa stagione 8 reti e 1 assist in 10 match di Bundesliga disputati. E non è finita qui: a soli 19 anni, il tedesco ha debuttato in Champions League quest’anno realizzando 2 gol e 1 assist in due gare giocate. Insomma, numeri che lasciano davvero a bocca aperta! Adeyemi ha un contratto che lo lega al Salisburgo sino al 2024, ma le big europee sono già pronte a strapparlo a suon di milioni al club austriaco.

Un’impresa non da poco, dato che presidente e dirigenza del Salisburgo hanno concordato un prezzo di cessione tra i 30 e i 35 milioni di euro. Il club maggiormente interessato pare essere il Barcellona di Laporta. Ma il portale francese Le10Sports fa sapere che anche Milan, Inter, Liverpool e Borussia Dortmund sono pronte a sfidarsi per il giovanissimo crack.

Karim Adeyemi è si una prima punta con grande fiuto per il gol, ma ha anche quella duttilità che gli permette di destreggiarsi da esterno da attacco sia a destra che a sinistra. Pare il perfetto prospetto che tutti vorrebbero avere. Ma non sarà facile vincere la concorrenza e aggiudicarselo!