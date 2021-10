Bomba dalla Spagna: “Ha detto sì al Milan” | Colpaccio dal Real Madrid possibile!

In Spagna circola un’indiscrezione riguardante un calciatore del Real Madrid che gradirebbe approdare al Milan nel calciomercato di gennaio.

I rapporti tra Milan e Real Madrid sono molto buoni e hanno permesso ai rossoneri di confermare Brahim Diaz. La formula concordata permette ai blancos di riprendersi il giocatore, ma fino a giugno 2023 resterà a Milano.

Altri affari avrebbero potuto svilupparsi in estate tra i due club. Si è parlato a lungo di Alvaro Odriozola, terzino destro poi finito alla Fiorentina, e di Dani Ceballos. Quest’ultimo era un’idea per gli ultimi giorni di mercato, ma l’infortunio subito alle Olimpiadi ha stoppato tutto. E non sono mancate tante voci su un presunto interesse per Isco, il cui contratto scade a giugno 2022.

Dalla Spagna: Isco ha detto sì al Milan

Proprio su Isco arrivano alcune novità dalla Spagna. Il portale Todofichajes.com spiega che il 29enne trequartista è scontento della sua situazione nel Real Madrid. Pensava che l’arrivo di Carlo Ancelotti gli consentisse di avere maggiore spazio, invece finora ha collezionato solo 166 minuti in campo.

Milan, Everton e Siviglia sarebbero ancora interessati a prenderlo. Il club rossonero sarebbe persino in vantaggio, Isco avrebbe già detto sì a un trasferimento eventuale nella squadra di Stefano Pioli. Non è invece attratto dall’idea di andare a Liverpool da Rafa Benitez, allenatore con il quale non si trovò benissimo a Madrid.

L’ex Malaga gradirebbe vestire la maglia del Milan, che da tempo starebbe lavorando a questa operazione. Già in estate c’erano stati dei sondaggi, ma non c’erano le condizioni per concretizzare l’affare. L’ingaggio di Isco era un problema e anche il fatto che il Real volesse un indennizzo non basso per la cessione del cartellino.

A gennaio 2022, a sei mesi dalla scadenza del contratto, i blancos potrebbero dare il via libera al trasferimento del calciatore accettando semplicemente di risparmiare sul suo stipendio. Ovviamente, al Milan non gli verrebbe garantito lo stesso ingaggio (6-7 milioni netti a stagione) che ha percepito finora in Spagna. Vedremo se l’operazione avverrà davvero, per adesso ci limitiamo a registrare questa indiscrezione giunta dalla Spagna.