Kjaer trascinatore della Danimarca: va a segno su rigore contro la Moldavia

Rete del difensore rossonero in Nazionale contro la Moldavia: la sua Danimarca dilaga e Kjaer ci mette lo zampino siglando il 2-0

Momento magico per tanti calciatori del Milan, tra cui sicuramente rientra Simon Kjaer. Problema muscolare al flessore a parte, Simon è protagonista di un ottimo inizio di stagione con la squadra di Stefano Pioli e lo sta dimostrando anche in Nazionale.

Nel match valido per le Qualificazioni al prossimo Mondiale previsto per il 2022 in Qatar, la Danimarca in questo momento sta affrontando fuori casa la Moldavia. Gara decisamente in discesa già nel primo tempo per il team allenato da Kasper Hjulmand, che dopo quarantacinque minuti sono già in vantaggio per quattro reti a zero.

Leggi anche:

Kjar a segno su calcio di rigore!

Tra i vari marcatori della partita c’è anche Simon Kjaer, difensore del Milan e trascinatore assoluto della sua Nazionale di cui peraltro è capitano. Il muro difensivo rossonero ha siglato la rete del due a zero addirittura su calcio di rigore!

Con la maglia del Milan, Kjaer non è mai andato sul dischetto, cosa che invece ha appena fatto con la Danimarca. Chissà che questo non possa essere uno spunto anche per Stefano Pioli. I tifosi milanisti si augurano al più presto che Simon possa andare a segno molto presto anche con la maglia del diavolo, per un gol che meriterebbe davvero tanto il candidato al Pallone d’Oro.