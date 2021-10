Belotti, è corsa a due: il Milan sfida gli inglesi

L’idea Andrea Belotti per il Milan nel 2022 a costo zero stuzzica anche una società della Premier League inglese.

Il Milan sembra essere tornato ufficialmente sulle tracce di Andrea Belotti. Nei giorni scorsi il profilo del capitano del Torino è rientrato nella lista dei desideri rossoneri in vista del prossimo anno, quando il club sicuramente è atteso da un grande colpo in attacco.

La scadenza di Zlatan Ibrahimovic e l’età non più verdissima di Olivier Giroud sembrano suggerire ai dirigenti un innesto di primo piano nel reparto offensivo. C’è ancora molto tempo per decidere su quale profilo orientarsi, ma il nome di Belotti sembra essere tenuto in grande considerazione.

Alla base di questo c’è una stima immutata da parte del Milan per il classe ’93, che è stato accostato ai rossoneri molto spesso anche in passato, soprattutto nell’estate 2017. Inoltre l’opportunità che stuzzica maggiormente è quella di poterlo prendere a costo zero, per scadenza contrattuale.

Non solo Milan: il West Ham fa sul serio per Belotti

Il Torino, nella persona del patron Urbano Cairo, sembra aver gettato la spugna sul fronte rinnovo contrattuale. Belotti ed il suo entourage hanno rifiutato le ultime offerte granata, facendo intendere come il suo futuro sarà ormai altrove.

Il Milan però non è il solo club seriamente interessato al numero 9 del Toro. Dall’Inghilterra arrivano conferme sulla seria candidatura del West Ham. La società di Londra ha messo nel mirino Belotti da mesi, facendo anche un tentativo in estate ma senza successo.

Nelle fila degli Hammers gioca un altro ex granata come Angelo Ogbonna che starebbe spingendo per convincere Belotti a trasferirsi in Premier League. La decisione spetterà allo stesso calciatore: provare a tornare al top con la maglia del Milan oppure cambiare completamente aria?

Non è da escludere che, vista la scadenza contrattuale imminente, anche a gennaio prossimo possano aprirsi spiragli per il trasferimento di Belotti. Difficilmente il Milan farà un’offerta per averlo da subito, mentre il West Ham potrebbe fare un tentativo. La corsa a due per il ‘Gallo’ è già iniziata.