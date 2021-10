Ibrahimovic pronto al rientro: “Mercoledì o giovedì in gruppo”

Il giornalista di Sky Sport, Manuel Baiocchini, ha spiegato che l’attaccante svedese è ormai prossimo al rientro. Si riaggregherà al gruppo tra mercoledì e giovedì.

Arrivano buone notizie dall’infermeria per i rossoneri. Il giornalista Manuel Baiocchini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 nel primo pomeriggio, facendo il punto della situazione sugli infortunati in casa Milan, e parlando quindi ovviamente anche di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese è ai box dalla gara contro la Lazio, l’unica giocata fin qui in stagione. Il problema al tendine d’achille dovrebbe però essere risolto. Queste le parole di Baiocchini: “Salvo ulteriori problematiche, dovrebbe essere mercoledì, o al più tardi giovedì, con la squadra. Ibrahimovic quindi avrebbe 2-3 giorni di allenamento per essere poi convocato nel match contro il Verona”.

Il giornalista ha poi illustrato le novità anche sugli altri indisponibili rossoneri: “Per la gara contro l’Hellas ci saranno Giroud, che questa mattina ha segnato un gol un un’amichevole con la Primavera, e Calabria, che era tornato dalla Nazionale con un problema all’adduttore, ma già dall’inizio della prossima settimana potrà tornare ad allenarsi”.